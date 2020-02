Artiklen: To biler ramt af brand

Beredskab 4K i Taastrup måtte natten til lørdag rykke ud til en bilbrand på Berings Gade i Høge Taastrup.

Meldingen kom kort efter klokken 01.30, og gik på, at der var ild i to parkerede biler. Det brændte kraftigt i en varevogn, men brandfolkene fik hurtigt ilden under kontrol og slukket.

De nærmere omstændigheder kendes ikke på nuværende tidspunkt. Vestegnens Politi har optaget rapport om bilbranden og vil forsøge at klarlægge årsagen.