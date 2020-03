Mindst to medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune er blevet bedt om at blive hjemme på grund af risiko for coronasmitte. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Foto: Jens Bjarke Holst/Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

To ansatte er sendt hjem på grund af risiko for corona-smitte

Taastrup - 05. marts 2020

På nuværende tidspunkt har man på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune kendskab til to tilfælde med kommunalt ansatte, der er blevet bedt om at blive hjemme på grund af fare for smitte med coronavirus.

Én er ansat på plejeområdet og én på daginstitutionsområdet, oplyser kommunen med det forbehold, at der kan være truffet beslutning om karantæne på en lokal, kommunal arbejdsplads, som der ikke er kendskab til centralt.

Følger retningslinjerne Høje-Taastrup Kommune oplyser, at man følger alle retningslinjer fra henholdsvis Sundhedsstyrelsen på det sundhedsmæssige område. Det betyder, at der stilles krav om, at alle medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, der har direkte kontakt til borgere, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer hjem fra et af de særlige risikoområder. De to uger regnes fra den dag, man forlod risikoområdet, også bagudrettet

De særlige risikoområder er de norditalienske områder Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto, hele Iran, Kina og den sydkoreanske provins Gyeongbuk med storbyen Daegu.

Ansatte får løn Høje-Taastrup Kommune oplyser, at de følger retningslinjerne fra Kommunernes Landsforening på det personaleretlige område.

Det betyder, at hjemsendte ansatte vil få normal løn, også selvom de har en stilling, hvor det ikke er muligt at arbejde hjemmefra.

Medarbejderne skal under hjemsendelse stå til rådighed for arbejdsgiver og være klar til - med kort varsel - at møde på arbejde, hvis Sundhedsstyrelsens udmeldinger justeres.

Kommunen kan kræve at se dokumentation for, at medarbejderen har rejst i et risikoområde.

Hvad skal du gøre? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man vasker sine hænder ofte og bruger håndsprit på rene og tørre hænder.

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Hvis du har hoste, feber og vejrtrækningsproblemer, og muligvis har været i kontakt med smittede, skal du kontakte egen læge pr. telefon - eller ring 1813 efter åbningstid. Du må ikke bare møde op.