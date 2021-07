Jobpatruljen er på vej. I uge 29 besøger de virksomheder i Storkøbenhavn for at tjekke om unge medarbejderes forhold er i orden. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Tjekker arbejdsforhold ud: Jobpatruljen på arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tjekker arbejdsforhold ud: Jobpatruljen på arbejde

Taastrup - 21. juli 2021 kl. 18:56 Kontakt redaktionen

Unge ved ikke nok om deres rettigheder på jobbet.

Rigtig mange unge snakker hverken med forældre, venner eller skolen om, hvilke rettigheder man har, når man er på arbejdsmarkedet. Sidste års mange besøg hos fritidsjobbere landet over viste, at der er regelbrud i over 74 procent af alle unges ansættelsesforhold.

Det skal fagbevægelsens Jobpatrulje være med til at lave om på. For 42. år i træk har unge fra Jobpatruljen i denne uge været ude i den storkøbenhavnske sommer for at tjekke løn- og arbejdsforhold for unge i fritids- og sommerferiejob.

Her besøger Jobpatruljen en række virksomheder i Storkøbenhavn for at tale med unge fritids- og feriejobbere, og her kommer de forbi Vestegnen, og i mandags var de i Høje-Taastrup.

- Vi ved fra tidligere år, at mange unge fritids- og sommerferie-jobbere ikke får den løn, de skal have efter overenskomsten. Desuden bliver lovgivningen overtrådt, når unge for eksempel udsættes for tunge løft, arbejder med farlige maskiner, eller når de arbejder for længe, siger Martin Thing, koordinator for Jobpatruljen i Storkøbenhavn, og fortsætter.

- De unge ved alt for lidt om deres rettigheder i fritidsjobbet, konstaterer han.

- Det er netop grunden til, at Jobpatruljen er så vigtig. Vi vil oplyse fritidsjobberne om, hvad de har krav på, når de er på job. På den måde sikrer vi, at de yngste får en god start på arbejdsmarkedet, siger Martin Thing.

Det store fokus på oplysning til de unge betyder dog ikke, at Jobpatruljen lader overtrædelser passere, hvis de skulle støde på dem.

Brud på overenskomsterne indberettes til de relevante fagforeninger, mens lovbrud meldes til myndighederne, for eksempel Arbejdstilsynet og i særligt grove tilfælde til politiet.