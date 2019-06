Lokal EDC-mægler anbefaler at holde øje med bidragssatsen, når man har et realkredtilån. Foto: EDC

Tjek bidragssatsen: Der kan være gode penge at hente

Taastrup - 10. juni 2019 kl. 08:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere konkluderet, at konkurrencen på realkreditlån »har svære kår«, og at institutternes bidragssatser er steget løbende siden 2006, uden at det er begrundet med øgede omkostninger.

Bidragssatsen er den betaling realkreditinstituttet beregner sig for at administrere boligejerens lån inkl. en risikopræmie for at dække evt. tab. Der er god grund til at være opmærksom på bidragssatsen. Det er nemlig muligt at få forhandlet bidragssatsen ned, men det kræver at man er parat til at skifte bank og realkreditinstitut.

Ved køb af ny bolig får de fleste finansieret købet med op til 80 procent realkreditlån. Ved denne maksimale belåning er bidragssatsen høj. Lånes der mindre end 80 procent er bidraget lavere, bl.a. fordi lånet så er bedre sikret, og realkreditten beregner sig en mindre risikopræmie.

Efterhånden som tiden går, og boligejeren afdrager på lånet, samtidig med at boligpriserne stiger, udgør den belånte del af ejendommen en stadig mindre del af ejendommens samlede værdi. Man rykker altså ned i belåningsgrad og udgør dermed en lavere risiko for realkreditinstituttet, hvilket burde føre til en lavere bidragssats.

- Problemet er bare, at realkreditinstitutterne ikke pr. automatik sørger for at nedsætte bidraget, men fortsat beregner sig fuldt risikotillæg, fortæller Martin Strandfelt fra EDC i Taastrup.

Al erfaring viser, at det eneste tidspunkt man reelt har en chance for at få nedsat et for højt bidrag, er i forbindelse med skift af bank og realkreditinstitut. Emnet er typisk oppe at vende, når man køber ny bolig, men derefter har de fleste en tendens til at glemme at passe lånene. Det lukrerer bankerne og realkreditten på.

- Har man haft sine lån en årrække, og har man oparbejdet friværdi i denne årrække, er der god grund til at tjekke, om man kan blive enig med sit realkreditinstitut om en ny og lavere bidragssats. Som ejendomsmæglere vurderer vi masser af boliger, hvor vi kan se, at værdien af boligen er så meget større end gælden, at lånene burde have været billigere. Når dette er tilfældet, har boligejeren med en mæglervurdering i hånden et godt argument for en nedsættelse af bidraget, siger Martin Strandfelt.

Vil banken og realkreditselskabet ikke være med til at sænke bidragssatsen, er det oplagt at få et tilbud fra anden side. Det får nogle gange mirakler til at ske, så det ikke er nødvendigt at skifte bank og/eller realkreditinstitut. Andre gange må man bare tage konsekvensen og skifte:

- Fører snakken ikke til andet end mere snak, så er det måske på tide at finde en ny långiver. De er altid så flinke, når man kommer som ny, god kunde, mener EDC-mægleren.