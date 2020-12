Se billedserie Det er Tivolis egne gartnere, der har sat juletræer fra den gamle have op ved corona-testcentre i Region Hovedstaden, blandt andet her i Taastrup. Foto: Kasper Ellesøe

Tivolis juletræer får nyt liv på testcenter

Taastrup - 17. december 2020 kl. 20:12 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Den store nedlukning af landet har medført, at et julepyntet Tivoli også har måtte lukke dørene for i år, og det har efterladt en hel masse flotte juletræer, som ingen kan se.

Derfor har Tivoli besluttet at anerkende frontpersonalet i regionens testcentre ved at donere Tivolis mange juletræer fremfor at brænde eller smide dem ud.

Det er de syv faste testcentre i Region Hovedstaden, som får glæde af de tiloversblevne juletræer, og et af dem er testcentret på Taastrupgårdsvej 28.

Det glæder koordinator på teststedet, Andreas Lyman.

- Vi er rigtig glade for at få lidt julehygge her, siger han og fortæller, at testcentret lige har rundet 100 ansatte medarbejdere.

På testcentret i Taastrup bliver der lige i øjeblikket testet 3500 borgere om dagen, men fra fredag kommer man op på at kunne teste 4000 om dagen.

De vil altså fremover få lidt ekstra pænt at kigge på.

Det er Tivolis egne gartnere, der har sat træerne op ved teststedet i fine formationer, ligesom dem man ser i Tivoli.

Tivoli har de mange juletræer til overs, fordi forlystelseshaven onsdag lukkede for julesæsonen i kølvandet på regeringens nye Covid-19 restriktioner. Og i stedet for at de mange træer ender i kompostbunken, får de nu nye chancer for at sprede julestemning hos både sundhedspersonale og de mange danskere i kø til en Covid-19 test.

Også al maden, som Tivolis restauranter har tilovers på grund af lukningen, bliver doneret til Fødevarebanken, mens Grøftens overskudsmad går til Kofoed Skole.