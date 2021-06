Lokal mægler husker boligejerne på, at det er vigtigt at vedligeholde sin bolig. Foto: Kim Rasmussen

Tip til husejeren: Husk at vedligeholde boligen

Taastrup - 26. juni 2021

De fleste boligejere foretager nok ikke et serviceeftersyn af boligen, lige så ofte som det sker med bilen. Men det kan være ganske fornuftigt løbende at være opmærksom på boligens tilstand og tjekke den efter med jævne mellemrum.

Det mener indehaver af Estate Taastrup/Hedehusene, Serdar Demir.

Ifølge Serdar Demir viser tidligere undersøgelser, at op imod hver femte boligejer forsømmer vedligeholdelsen af deres bolig. Og det kan i sidste ende blive en dyr fornøjelse.

- En del boligejere glemmer desværre, at en bolig er lidt ligesom en bil. Den skal vedligeholdes, og man skal reparere eventuelle skader, før det er for sent. Ved at ofre lidt tid og penge på et tidligt tidspunkt kan man slippe for langt større hovedpiner og udgifter senere, og samtidig har man et pænt og velholdt hus, som er langt mere værd, hvis det en dag skal sælges, siger Serdar Demir.

Ifølge ham er sommeren et oplagt tidspunkt til at sørge for, at boligen er klargjort til efteråret og vinteren, som med sit ustadige og barske vejr kan slide hårdt på boligen.

- De vigtigste elementer, man skal vedligeholde, er vinduer, sokler, tag, tagrender og træværket. I første omgang bør man gå det efter i sømmene for at se, om alt er, som det skal være. Er tagrenderne eksempelvis tilstoppede, så få dem tømt, ligesom afskallet træværk bør males, før fugt og råd får fat. Det er forholdsvis simpelt, og alternativt kan man få en håndværker til at tjekke huset, siger Serdar Demir.

Han påpeger, at det også kan være fornuftigt at kigge haven, havefliserne og husets fryser efter i sømmene.

- Hold plænen fri for grene og blade, så den er pænere til foråret, og husk at rense havefliserne, så de ikke ender med at blive et umuligt projekt. Det kan også være en god idé at afrime fryseren, da en tiliset fryser er dyr i el, siger Serdar Demir.