Tinkas 'mor': Det var sjovt at få to brune søstre

Taastrup - 03. december 2017 kl. 10:34 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Bødker er opvokset langt ude på landet, uden for Fredericia, sammen med sin storesøster, som datter af forfatteren Cecil Bødker og Arne Bødker.

- Min far var næsten 50 år, da han blev far. Han var fuld af musik, fortæller Mette, der er 58 år.

Med den meget berømte forfattermor valgte familien, at faren blev hjemmegående, så moren kunne skrive. Når Mette taler om sin barndom er det før forældrenes skilsmisse, som fandt sted, da Mette var 14 år, hvor faren blev boende og moren flyttede sammen med en anden mand i en anden by.

- Min mor skrev bøger fra 1955 til 95´. I dag bor hun sammen med sin mand i Jylland. Hun er 90 år og ikke længere rask.

De tog til Afrika Da Mette var ni år, tog forældrene tre måneder til Afrika, og imens boede hun sammen med sin søster hos deres mormor og morfar.

Da forældrene vendte hjem igen adopterede de to etiopiske piger, der var nogenlunde jævnaldrende med Mette og hendes søster.

- Det var sjovt at få to brune søstre. De er fuldstændig mine søstre i dag. Vi er fire søstre, understreger Mette, der selv siger, at hun kommer ud af et frodigt miljø.

I mit barndomshjem skrev min mor bøger - om blandt andet Silas - og min far tegnede og malede. Han var hjemmegående husfar, men bedre til at fortælle historier end til at støvsuge, bage og gøre rent. Han fortalte historier om to heksedrenge og hans historier var fulde af magi. Det er den magi, der lever videre mine historier om Tinka. Det var et levende miljø at vokse op i. Mine søstre og jeg skrev mange digte og tegnede meget, fortæller Mette, der nu selv er sprunget ud som børnebogsforfatter. I barndommen fortalte faren hende mange historier om frække børn.

- Han elskede det. Og det gjorde jeg også, fortæller Mette og tilføjer:

- Alle historierne om alle de ting, som ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, har jeg båret videre i min nye læs-let børnebogsserie om Tinka, fortæller den lokale forfatter, der har skrevet om pigen Tinka, der kan trylle.

- Det er sjovt at kunne trylle og det er sjovt at flyve på en kost, men Tinka bruger også sin evne for alvor, når hun mener nogen opfører sig dumt og uretfærdigt, siger Mette, der både skriver og illustrerer bøgerne selv.

Historierne i arv - Jeg har både arvet en livlig fantasi og evnen til at gå ind i en anden verden fra min far og min mor. Jeg kan godt lide at opfinde nogle personer og sætte dem ind i en kontekst og lære at lade dem interagere. Det føles rart at tænke på, at historierne er gået i arv.

I 1978 flyttede Mette til København, hvor hun begyndte på Skolen for Brugskunst i 79´.

- Her fik jeg taget den tegne/grafiske uddannelse.

I 1979 mødte Mette også sin mand, som hun stadig er sammen - og har to voksne børn - med.

- Vi er meget forskellige. Han er sportsinteresseret og er blandt andet også badmintondommer, smiler Mette, der også har fået tre børnebørn. Agnete på tre-et-halvt og så er der for nylig kommet to babyer til.

Agnete har lige alderen til at være 'forsøgskanin,' som lytter til sin farmors bøger.

- Det er fedt at sidde med hende på skødet. Og hun siger; 'læs den igen', smiler Mette.

I august udkom hendes første tre bøger i serien om Tinka. De to næste er afleveret til forlaget og flere er på vej.

Mette har arbejdet med grafisk tilrettelægning af undervisningsmaterialer i mange år. Nu arbejder hun fire dage om ugen hos Alkalær ved Sengeløse.

Bøgerne; Tinka og heksens hus, Tinka og den flyvende kost og Tinka og drille-Mie, som også kan bruges til undervisning til helt små i indskolingen, kan bestilles på forlaget Rydendahl´s hjemmeside eller hos boghandleren.