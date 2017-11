Hvad formanden for bymidten, Tina Pihl, ville kæmpe for, hvis hun var borgmester i Høje-Taastrup - giver hun et bud på her. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tina Pihl: Taastrupgaard skulle hedde Selsmosehaven

Taastrup - 16. november 2017 kl. 17:44 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kunne aldrig drømme om at gå ind i noget politisk, for jeg ved, at jeg ville have svært ved at være politisk korrekt og holde min mund, skynder Tina Pihl sig at sige, da hun sætter sig med sin cappuccino foran Lokalavisen Taastrups udsendte på Café Mango på Taastrup Hovedgade.

Hun er blevet sat i stævne i anledning af det kommende kommunalvalg i kraft af sit virke som formand for Taastrup Bymidte.

Tina ved godt, at det bare er noget, vi leger. Altså at hun var borgmester i Høje-Taastrup Kommune. Og hun gør da også sit bedste for at leve sig ind i rollen. Selvom hun lige må understrege, at hun da synes, at vi allerede har en borgmester, der gør det rigtig godt.

- Der er ingen steder, der ikke er fine nok til ham. Han tilgodeser både de unge og de gamle i kommunen, siger Tina, der selvfølgelig taler om Michael Ziegler (K), hvis der nu en læser, der skulle være i tvivl. Så er det på plads og legen kan begynde.

Det kan gøres bedre Der er faktisk noget, som Tina ville kæmpe for, hvis hun var borgmester.

- For fem år siden blev vi Årets Idrætskommune. Flot, men da jeg var barn i Albertslund, gik jeg til noget hver dag. Det kan man ikke i dag. Der er mange børn her i kommunen, der for eksempel ikke har mulighed for at gå til springgymnastik, selvom de ville være rigtig gode til det. Det koster altså 3.500 kroner. Der ville jeg gøre noget for, at der blev mere tilskud, siger Tina og fortsætter:

- Hvis du har tre børn, der alle vil gå til noget - så er det altså en stor udgift.

Tina mener, at vi rent kulturelt er godt dækket ind i Høje-Taastrup.

- Jeg synes, at med Kulturhusene og teatret er kommunen godt med. Det ville jeg kæmpe for blev ved med at være sådan.

Nyt navn til Taastrupgaard Tina forklarer, at når folk, der bor udenfor Taastrup - hører om Taastrupgaard - tænker de på hele Taastrup som en ghetto.

- Nu er de i gang med en kæmpe renovering i Taastrupgaard, så synes jeg, at bebyggelsen skulle have et nyt navn, hvor Taastrup ikke indgår i navnet. Navnet kunne for eksempel være Selsmosehaven. Det ville da lyde bedre. Charlotteager i Hedehusene forbinder man da ikke lige med Høje-Taastrup, smiler Tina, der også ville gøre noget mere for at trække nogle erhvervsskoler her til byen.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vores unge kan få en uddannelse her i byen. Når man nu lige har fået en meget høj placering som erhvervskommune, må man også kunne stille nogle krav til, at politikerne og erhvervslivet sørger for, at vores unge kan få praktikpladser her i vores egen kommune, siger Tina og tilføjer:

- Jeg har 17 unge mennesker ansat i mine pølsevogne, der alle er i gang med en uddannelse, men kun en enkelt her i byen. Resten tager uddannelser i andre kommuner, selvom de kommer her fra Taastrup. Vi har jo kun Høje-Taastrup Gymnasium, så de unge tager enten til Roskilde Handelsskole eller erhvervslinjen i Rødovre. De er altså ikke særlig gode til at få unge mennesker i gang herude.

Så hvis Tina var borgmester skulle der i budgettet for 2018 også være plads til en erhvervsskole i Taastrup.

Savner nærpolitiet - At vi har mistet nærpolitiet herude, er noget, som vi er mange, der er rigtig kede af. Det er et stort tab, at man ikke gør noget mere netop de steder, hvor der er særligt brug for det. Det er meget ærgerligt, siger Tina, der holder sig væk fra politik, da hun ikke ville kunne holde sin mund og opføre sig politisk korrekt, ifølge hende selv.