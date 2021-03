Tilgængelighed på stationer skal i fokus i infrastruktruplan

- Problemet er netop den manglende tilgængelighed. I Hedehusene er der eksempelvis kun adgang til perronen to og tre via trapper. Det går ikke. Jeg er selv blind, og mange andre mennesker med et handicap kan derfor få problemer med at bruge stationen. Men det handler også om andre grupper. Det kan være ældre og det er et problem at få en barnevogn med ned på perronen eksempelvis, siger han.