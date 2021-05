Samlet set har Høje-Taastrup kommunes foreninger oplevet en tilbagegang i antallet af medlemmer i 2020. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tilbagegang: Bliver ikke nemt at nå ambitiøst mål

Taastrup - 04. maj 2021 kl. 11:58 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Corona-pandemien har sat sit præg på store dele af verden, og den har ført til nedlukninger af store del af vores allesammens hverdag.

Det gælder også foreningslivet, som har været lukket ned eller begrænset i en stor del af året.

I Høje-Taastrup Kommune er foreningerne sluppet nogenlunde nådigt fra gennem 2020, selvom pandemien har hærget, når man kigger på medlemstale.

Set over en bred kam er der 68 færre medlemmer ved udgangen af 2020 i forhold til året før. Der er dog kommer 257 flere unge med i foreningslivet.

- Jeg synes egentlig, foreningerne er sluppet okay igennem trods det mærkelige år. Foreningerne har været kreative for at fastholde medlemmerne, og det ser ud til, at der er mange loyale medlemmer, der ikke har meldt sig ud, siger Merete Scheelsbeck (K), formand for fritids- og kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

I Idræts-og bevægelsespolitikken er der sat mål for udviklingen i medlemstal for børn og unge med udgangspunkt i medlemstallene fra 2016. Målsætningen er at få 5000 flere børn og unge under 25 år med i det folkeoplysende foreningsliv.

Men den indsats har måske lidt et lille knæk med coronaens indtog.

- Vi har ikke fået den fremgang, som vi havde håbet, men jeg synes, det er okay, og vi er stolte af vores foreninger. Men det seneste år gør selvfølgelig, at det ikke bliver nemmere at nå målet, siger Merete Scheelsbeck.

I alt var der 20.158 medlemmer i kommunens foreninger ved udgangen af 2020. Heraf var 8.022 under 25 år.

Tallene kommer fra en statusrapport, som fritids- og kulturudvalget har fået præsenteret.

