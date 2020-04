Femårige Tikki, der er en blanding af en labrador og en hønsehund, har det godt igen efter at han ved et uheld spiste noget hash. Privatfoto

Tikki spiste hashklump og kunne ikke styre benene: Ejer advarer andre hundeejere

Taastrup - 07. april 2020 kl. 20:01 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en slem overraskelse, Lene Andersen og hendes mand var ude for, da manden havde været ude for at lufte parrets hun Tikki en onsdag som han jævnligt gør i området i det sydlige Taastrup, hvor de bor.

Tikki, der er en blanding af en labrador og en hønsehund, gik lidt foran sin ejer og snuste til noget, der lå på jorden på stien, der går langs Hveen Boulevard. Lene Andersens mand troede egentlig bare, at det var efterladenskaber fra en anden hun.

Men det var det ikke.

- I løbet af få timer efter han er kommet hjem er Tikki nærmest bevidstløs. Han lå ude i sin kasse og tissede. Han kunne ikke styre benene. Han havde så høje benløft, at det så ud til, at han ikke vidste, hvor benene var, og pupillerne var meget store. Det var vildt skræmmende. Vi tud Vi ringede til dyrelægen, der aldrig har set noget lignende før, og som derfor mistænker, at det kan være en blødning i hjernen, fortæller Lene Andersen.

Lavede urintest Parret har haft hund i 40 år og aldrig oplevet noget lignende før.

Tikki og dens ejere blev sendt til et dyrehospital i København, hvor man laver en urintest for at teste for narkotika.

- Den er positiv for hash, og de beholder Tikki til observation, siger Lene Andersen.

Hendes mand beskriver klumpen, der viste sig at være hash, som noget, der kunne fylde en lille håndfuld. En pæn klump, siger hun. Men hvor meget Tikki har fået ind i kroppen, er ikke til at sige.

Frygtede det var rottegift Men rart var det ikke for Lene Andersen og hendes mand at se deres bedste ven i sådan en tilstand.

- Det var en skræmmende oplevelse at se vores hund sådan. Vi tudede og kunne ikke hænge sammen. Men det var en lettelse, at det bare var hash. Vi troede, det kunne være rottegift. Han er kun fem år, og det havde været alt for tidligt, hvis han skulle dø nu. Hvis det havde været en mindre hund på 10-12 kg havde den kunnet få varige mén eller måske dø, siger Lene Andersen og fortæller, at Tikki vejer omkring 30 kg.

Advarer andre Lene Andersen og hendes mand har efterfølgende kunne lave sjov med historien, og Tikki har det godt igen, men hun ønsker at advare andre hundeejere om, at de skal passe på deres små kæledyr.

Nu vil parret dog ikke længere lufte Tikki på den strækning.

- Vi har hørt fra andre, at de har set, at biler, der er jagtet af politiet har smidt noget ud af vinduet og ud på stien, når de er blevet jagtet, og det kan jo være hash, så der holder vi os fra, siger Lene Andersen, der har tippet politiet om det.