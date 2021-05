En 47-årig mand er blevet varetægtsfængslet, mistænkt for røveri i et privat hjem i Taastrup. Han nægter sig skyldig.

Tidligt søndag morgen: Udsat for røveri

Tidligt søndag morgen, den 2. maj trængte tre gerningsmænd ind i et privat hjem i Taastrup og stjal to computere og beboerens bilnøgler.

Nu er en 47-årig mand i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet frem til foreløbig den 19. maj, mistænkt for at have været en af de tre gerningsmænd til røveriet. Han nægter sig skyldig, og han har taget forbehold med hensyn til at kære varetægtsfængslingen til Østre Landsret.