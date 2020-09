Inge Jacobsen er næstformand i seniorrådet stopper før tid.

Tidligere formand og ildsjæl forlader seniorrådet

Taastrup - 13. september 2020 kl. 06:57 Af Kirsten Dahlmann-Hansen, tidligere medlem af seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inge Jacobsen stopper som medlem af seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune, og det har tidligere medlem Kirsten Dahlmann-Hansen skrevet lidt om.

Her er hvad hun skriver: Inge Jacobsen er en ægte ildsjæl, som nu forlader seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Det, hun engagerer sig i, giver hun 110 procent energi og opmærksomhed. Og hun ved altid, hvad hun snakker om, er velforberedt og vidende med faglighed indtil mindste detalje.

Man skal derfor være klar over, hvad man vil, og hvor man vil hen, hvis man indlader sig i en diskussion med Inge - hun giver ikke op!

Jeg sad i Seniorrådet med Inge i fire år og oplevede hendes ildhu og stædighed, når hun beskæftigede sig med en sag.

Hendes hjerte brænder især for de ældre og svage. Det har været væsentligt hele tiden at sætte den svage borger forrest. Sideløbende med arbejdet i Seniorrådet har hun været engageret i Ældre Sagen i arbejdet med sorggrupper og Vågetjenesten.

Hendes flid og engagement og ønsket om hele tiden at være opdateret og bringe informationer med tilbage kom også til udtryk, da hun lod sig vælge ind i Danske Ældreråds bestyrelse og bestyrelsen for Regionsældrerådet Hovedstaden.

Men selv en ildsjæl kan blive træt, og det er nu sket for Inge. Hun finder ikke glæden i arbejdet i samme grad som tidligere, det er vanskeligere at fastholde engagementet - hjertet er ikke rigtigt med mere, og så mener hun, at det er på tide at stoppe.

Og det gør hun så, efter 15 år dels som menigt medlem, dels som formand og næstformand.

Stor respekt for den kæmpe indsats, hun har ydet - altid med bedre forhold for de ældre for øje.

Inge Jacobsen har fortalt til sn.dk/taastrup, at det er af personlige årsager, at hun har valgt at stoppe før tid.