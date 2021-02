Her ses et tidligere billede af Ole Zacchi.

Tidligere departementschef er død

Efter 12 år i Boligministeriet skiftede han til Trafikministeriet, hvor han fik syv år til som departementschef, indtil han i 2000 blev udnævnt til direktør for det nyoprettede Danmarks Trafikforskning, som han forlod i 2004 for at gå på pension.