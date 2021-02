Tidligere borgmester fejrer guldbryllup

Marie var cheføkonoma på institutionen Hedelund, og Laurids blev ansat ved politiet. Begge havde ofte weekendvagt, og det var et større puslespil at få logistikken i familien til at gå op. Det blev derfor en pædagogstrejke i 1978, der blev startskuddet til Laurids Christensens lokalpolitiske karriere. Han var fortørnet over, at pædagogstrejken umuliggjorde, at borgerne kunne få passet deres børn i seks uger, og De Konservative var lydhøre for hans holdning.