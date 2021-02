Rønnevang Kirke åbner kirkerummet hver tirsdag-fredag klokken 10-12. Foto: Kenn Thomsen

Tid til tanker i kirken

Taastrup - 20. februar 2021 kl. 12:11 Kontakt redaktionen

Vi har brug for et sted at bede om bedre tider!

Sådan lyder det fra Rønnevang Kirke, som derfor slår dørene op til åben kirke tirsdag til fredag klokken 10.00 - 12.00.

Her er man velkommen til at sætte sig i stilheden i kirkerummet. Der er mulighed for at tænde et lys.

Onsdage klokken 9.40 - 10 er organist og præst til stede, så orgelets toner fylder rummet, og man kan få en samtale med præsten.

Man er naturligvis også velkommen til at kontakte kirkens præster for at planlægge en samtale på et andet tidspunkt.

Kirkens faste aktiviteter er suspenderet under nedlukningen - pt. til og med 28. februar 2021. Men alle søndage kl. 10 er der minigudstjeneste på en halv times varighed uden fællessang. Minigudstjenesterne livestreames på Rønnevang Kirkes facebookside og kan efterfølgende ses på kirkens hjemmeside.

