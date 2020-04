Ældre Sagen i Høje-Taastrup lancerer et nyt initiativ, hvor ensomme ældre kan få et telefonopkald fra frivillige telefonvenner.

Telefonvenner - savner du nogen at snakke med?

Taastrup - 08. april 2020 kl. 06:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under coronakrisen oplever mange at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke længere komme på besøg. Men behovet for samvær er der stadig, og kontakten med omverdenen føles måske vigtigere end nogensinde.

Derfor starter Ældre Sagen i Høje-Taastrup et nyt initiativ, nemlig telefonvenner.

Man kan blive telefonven på to måder: Enten ved at blive frivillig telefonven og være den, der ringer op og starter samtalen med ældre, der savner selskab, eller man kan få en telefonven og være den, som bliver ringet op til en hyggelig snak.

Det skal blot være hyggeligt at sludre sammen for begge parters vedkommende, og det kan bare være en sludder om løst og fast.

Man bestemmer selv, om man vil ringe sammen en eller flere gange om ugen.

Man skal selv afholde udgiften til telefonsamtalen.

Ældre Sagen Høje Taastrup forventer, at ordningen fortsætter, efter at coronakrisen er overstået.

Det er ingen betingelse at være medlem af Ældre Sagen for at blive frivillig eller for at få en telefonven.

Er du interesseret i at glæde et andet menneske med et telefonopkald, eller er du interesseret i at få et telefonopkald, kan du kontakte Bendte Andersen på telefon 21 32 83 52 eller e-mail bendteprivat@gmail.com.