Tech-pioner rykker til byen

- Behovet for et nyt hovedkontor ligger i mere plads, og at organisationen bliver samlet under ét. Der, hvor vi sidder nu, er vi fordelt ud på flere matrikler, og det sætter hurtigt en stopper for det workflow, vi ønsker i arbejdsdagen, fortæller CIO og medstifter af AddiFab, Jon Jessen.

- I de nye lokaler får vi optimale forudsætninger for at demonstrere vores produkter. Vi har vores rødder i 3D-printer industrien, og vores systemer bidrager til hurtigere og billigere udviklingsforløb. Vi har brug for at kunne vise, hvor hurtigt en ide kan forvandles til et produkt. Og vi ønsker at bringe vores kunder så tæt på processen som muligt, hvilket kræver hyppige omstillinger af vores produktion. Derfor er det helt fantastisk at Mårkærvej har en så fleksibel indretning både i produktion og show-room, siger Lasse Staal.