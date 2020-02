Til skoleåret 2019/2020 har kulturinstitutionerne i Høje-Taastrup udbudt kulturoplevelser via ?Kulturpakken? til alle skolerne og daginstitutionerne i kommunen. Forestillingen »Det?Klasse« på Taastrup Teater forleden var en del af den. Foto: PR

Teaterstykke lærte 200 børn om at være en god skolekammerat

Taastrup - 28. februar 2020

200 elever fra Charlotteskolen, Hedehusene Skole og Mølleholmskolen var for nylig forbi Taastrup Teater & Musikhus for at opleve teaterforestillingen 'Det'Klasse'.

Her blev skoleeleverne mødt af tre væsner fra en fjern galakse, der var udvidende om, hvordan man skulle opføre sig i en klasse.

Derfor var der lagt op til, at det var skoleeleverne, der var eksperter og skulle lære væsnerne, hvordan man agerer i et fællesskab.

Med improvisationsmetoden In Real Life (IRL) skabte skuespillerne en unik historie sammen med skoleeleverne, hvor de blev taget på ordet i et åbent og ærligt samspil. Her gjorde eleverne væsnerne klogere på, hvordan man er en god kammerat, og hvordan man skal opføre sig i et klasselokale.

Skoleklassen er netop et sted, hvor vi lærer at begå os i et fællesskab. En udfordring alle voksne har været igennem, og en virkelighed de unge elever står midt i.

Her skal eleverne være sammen med nogen, vi ikke selv vælger. Nogen der måske er meget anderledes end os selv, og hvor nye bekendtskaber kan blive til venskaber.

De 200 elever gik hjem efter en kulturoplevelse, der ikke kun gav en oplevelse, men samtidig indeholdt læring og gjorde dem klogere på deres klassekammerater og sig selv.

Forestillingen var en del af 'Kulturpakken', som kulturinstitutionerne i Høje-Taastrup udbyder til alle skolerne og daginstitutionerne i kommunen.

Ambitionen er, at alle børn og unge skal opleve kultur i løbet af skoleåret.

Man kan se hele programmet for Kulturpakken 19/20 på www.kulturpakken.dk.