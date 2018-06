Se billedserie Vigga Bro. Første lørdags-matiné-forestilling i Kulturcentret er 29. september kl. 14. Mystisk, magisk, musikalsk fortælleteater. Foto: Wilfred Gachau

Teaterglæde i kommunen

Høje-Taastrup Teaterforening er en klippefast institution i det lokale kulturliv. Siden 1964 har teaterinteresserede ildsjæle sørget for, at der sæson efter sæson kommer professionelt turnéteater til byen.

Det begyndte alt sammen med en håndfuld skolelærere, der syntes, at byen kunne trænge til noget teater. I de første år spillede man på Parkskolens scene, og foreningen arrangerede både børneteater og professionelt voksenteater, samtidig med at man satte stykker op i eget regi.

De seneste mange år har foreningen primært koncentreret sig om at få voksen-forestillinger af høj kvalitet til kommunen. Både store og små turnéscener har været på besøg. Musikalske, morsomme og klassiske forestillinger med velkendte navne har måske nok domineret, men også de lidt anderledes og skæve er der blevet plads til gennem årene.

Det har været byens held, at der i teaterforeningen altid har været nogen, hvis hjerte banker for dansk teater, som har været klar til at påtage sig bestyrelsesarbejdet. Torben Just, der har været formand for foreningen siden 2009, kom ind i bestyrelsen for 37 år siden. Han har været med gennem både op- og nedture, men som oftest er det nu gået op.

»Interessen for det professionelle danske kvalitetsteater har heldigvis altid været stor i Taastrup og den kommende sæsons program, ser da også ud til at falde i publikums smag, der er i hvert fald forudbestilt stort set lige så mange billetter, som der plejer at være på dette tidspunkt i sæsonen,« fortæller Torben Just.

»De senere år har der været en tendens til, at flere køber løssalgsbilletter, når vi kommer tættere på forestillingerne, og det er jo dejligt, at der også er plads til en mere spontan teatertur. Det er faktisk smart at gå i teatret i sit nærområde. Det er både nemmere og billigere at parkere i Taastrup end i København,« tilføjer han.

»Og vores matiné-forestillinger om lørdagen i Taastrup Kulturcenter sælger især mange løssalgsbilletter - det kan godt være svært at vide et halvt år i forvejen, om man kan en bestemt lørdag, men vi har endnu ikke været ude for, at der ikke har været plads til dem der tog en beslutning i sidste øjeblik.«

I det lange løb kan det dog godt være give visse udfordringer at kernemedlemstallet falder.

»Der skulle jo gerne på sigt være nogen til at føre arbejdet videre. Mange vælger heldigvis at blive medlemmer af foreningen, selvom de ikke fra sæsonstarten binder sig for fire forestillinger, så der er stadig mange, der har møde- og stemmeret til vores generalforsamling, som altid finder sted i september,« slutter formanden.

Teaterforeningen har ikke husstandsomdelt sin sæsonbrochure i denne sæson. Den er sendt ud til alle tidligere medlemmer og er i øvrigt til at få fat i på bibliotekerne, kulturhusene og på rådhuset. Man kan også lægge vejen forbi Taastrup Teater & Musikhus en dag i åbningstiden og hente en eller flere.

»Man er meget velkommen til at tage en håndfuld med til kolleger eller naboer,« siger Torben Just.

Man kan læse mere om Høje-Taastrup Teaterforening her: www.ht-teaterforening.dk