Teaterforeningen slutter sæsonen i utide

Taastrup - 02. april 2020 kl. 06:05

I Høje-Taastrup Teaterforening har der været travlt på det seneste.

- Bestyrelsen har besluttet, at det eneste ansvarlige at gøre er at slutte sæsonen med det samme, da en meget stor del af publikum er seniorer, som vi alle sammen skal være med til at passe på, som formand Torben Just udtrykker det.

- Men det er rigtig ærgerligt, for forestillingen, der skulle have spillet 5. april, »Elverhøj - men tonen er lav«, var tæt på udsolgt. Figaros er utroligt populære her i Taastrup, siger Torben Just.

- Og der har også været stor tilslutning til vores forårsarrangement, som vi skulle afholde for tredje gang. Et hyggeligt arrangement hvor vi spiser sammen før forestillingen og hvor der, ikke mindst, er mulighed for at få programmet for næste sæson i hånden, frisk fra trykkeriet.

Nu bliver programmet sendt ud til medlemmerne samt til alle, der havde billetter til forårsarrangementet, og teaterforeningen håber, at der er forståelse for beslutningen, selvom alle selvfølgelig havde glædet sig.

Figaros har været meget imødekommende, og forestillingen »Elverhøj - men tonen er lav«, kommer alligevel til Taastrup den 15. november 2020. Alle der har billetter til den aflyste forestilling, kan bruge deres billetter til den nye, men kan man ikke på den dato, kan billetterne selvfølgelig refunderes. Alle med billetter til et af de to arrangementer har fået en mail fra foreningen.

Teaterforeningen holder ikke kontoret åbent i denne tid, men kan nås både via mail, ht-teaterforening@mail.dk og telefon, 25 36 90 73.