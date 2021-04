Teaterforeningen slutter sæsonen før tid

Høje-Taastrup Teaterforening får ikke mulighed for at spille sæsonens tre sidste forestillinger, da der ifølge folketingets genåbningsplan tidligst bliver lukket op for indendørs kulturelle arrangementer 6. maj.

Folketeatrets forestilling Eks-mænd med Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard får sandsynligvis en turnéperiode i foråret 2023, så teaterforeningen håber, at det bliver muligt at sætte den på programmet til den tid. Det kongelige teaters forestilling Et tysk liv med Kirsten Olesen i rollen som Pomsell, sekretær for den nazistiske top under anden verdenskrig i Berlin, er også aflyst. Det er ikke afklaret, om denne forestilling får mulighed for at komme på turné i en kommende sæson.