»OPERA! Skal gøre ONDT!« kan opleves den 22. september, hvor sæsonen i Høje-Taastrup Teaterforening begynder. PR-foto Foto: Henrik Schurmann

Send til din ven. X Artiklen: Teaterforeningen glæder sig over fremgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teaterforeningen glæder sig over fremgang

Taastrup - 15. september 2019 kl. 11:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et par sæsoner med stagnerende medlemstal og faldende billetsalg, er der stor glæde i Høje-Taastrup Teaterforening.

- Vi glæder os over, at der ser ud til at være en pæn tilgang af nye medlemmer. Vi har i den kommende sæson et par forestillinger mindre, end vi plejer. Vi valgte at satse på færre arrangementer og udvælge dem, der så allermest lovende ud, da vi var i Kolding i november 2018 til det årlige Teaterseminar, siger foreningens formand Torben Just.

Teaterforeningen åbner sæsonen den 22. september i Taastrup Teater & Musikhus med et par gamle kendinge - og alligevel noget helt nyt. Operasanger og -producent Guido Paevatalu kommer til Taastrup med en helt ny forestilling om opera. Hvad sker der bag scenen? Hvordan er det at være operasanger?

Sammen med Niels Jørgen Riis har han skabt en forestilling i to akter, der giver de to dygtige sangere mulighed for at synge nogle af de allerbedste arier og duetter for tenor og baryton, fra et bredt udvalg at operetter og operaer. »OPERA! Skal gøre ondt!« har de kaldt den. Leif Greibe akkompagnerer.

Matinéforestillingerne i Taastrup Kulturcenter bliver stadig mere populære. I den kommende sæson har teaterforeningen fire på programmet, to i oktober og to i januar. Den første bliver en Knud Pfeiffer kabaret, sammensat af Susanne Breuning, der havde et nært kendskab til Knud Pfeiffer. Han var gift med hendes mor indtil sin alt for tidlige død som 52 årig i 1961.

Breuning spiller sammen med Rasmus Krogsgaard i forestillingen 'Hvordan ligger det med kærlighed'. Det er den 5. oktober, man kan opleve dem i Kulturcentrets Koncertsal. Kulturcaféen tilbyder som sædvanlig en lækker "teaterfrokost", man skal bare huske at bestille senest onsdagen før forestillingen.

Selvom billetsalget indtil nu har været godt, er der ifølge Torben Just stadig ikke udsolgt til nogen af forestillingerne. Der er nogle stykker, hvor der ikke er så mange pladser tilbage, men endnu er det muligt at få billetter til alle 12 forestillinger i sæsonen.

Læs mere om foreningen og billetsalg på www.ht-teaterforening.dk.