Operaselskabet Figaros består af Hans Dueholm, Lisbeth Kjærulff, Rasmus Krogsgaard og Allan Dahl Hansen., og de gæster Taastrup den 15. november.

Teaterforening prøver sig frem i en svær coronatid

I Høje-Taastrup Teaterforening prøver man at indrette sig efter de aktuelle restriktioner fra forestilling til forestilling og fra pressemøde til pressemøde.

I de sidste mange, mange år har man sat forestillinger til salg i foråret og udsendt billetterne sammen med opkrævningerne i løbet af sommeren, men sådan blev det ikke i år.

Forestillingerne blev godt nok sat til salg i foråret, og foreningen kunne noterer sig en stor interesse for at gå i teatret, idet forudbestillingerne slog rekord.

Men billetterne blev ikke sendt ud til hele sæsonen. For at undgå at skulle annullerer allerede købte billetter, fordeles pladserne nemlig først i tiden lige op til en forestilling, på den måde sikrer man sig, at alle sidder med den rigtige afstand - og det har gjort det muligt at bevare de nummererede pladser, som alle teatergæsterne sætter så stor pris på.

Forestillinger med succes Sæsonens første forestillinger foregik i Taastrup Kulturcenter, hvor det var nemt at placere stolene med afstand. Publikum var i den grad indstillet på at samarbejde om at få det til at fungere, og det gjorde det til fulde, oplyser teaterforeningen.

Den 18. oktober var der så forestilling i Taastrup Teater & Musikhus, hvor man fik afprøvet modellen med de nummererede pladser, håndsprit, afstand og mundbind. Også her fungerede det til alles tilfredshed, så nu glæder bestyrelsen sig bare til at afholde den længe ventede forestilling »Elverhøj - men tonen er lav«, som blev udsat i foråret.

Der var solgt en del flere billetter end de 230, salen må rumme under de nuværende forhold, men heldigvis var Figaros, som producerer forestillingen, med på at spille både kl. 15.00 og kl. 19.30, søndag 15. november, så ingen billetter blev annullerede alle nu kan se frem til at gå trygt i teatret.

Der er stadig billetter til salg til »Elverhøj - men tonen er lav« på billetten.dk - og man kan læse mere om både den og de kommende forestillinger på foreningens hjemmeside: www.ht-teaterforening.dk