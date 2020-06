Teaterforening håber, at regler lempes

For det har ikke været muligt at møde op i Taastrup Teater & Musikhus og snakke forestillinger med sekretæren, som mange plejer.

- Vi håber meget, at der bliver lempet yderligere på adgangsmulighederne, siger formand Torben Just.

- Med de forudbestillinger, der ligger nu, vil flere forestillinger være meget mere end udsolgt på de betingelser. Alt afhænger jo af, hvordan smitten udvikler sig hen over sommeren, og om vi slipper for en ny bølge. For selvom vi gerne vil vise teater for så mange om muligt, skal det jo først og fremmest være forsvarligt, siger Torben Just.