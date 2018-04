Teaterfolk forsvinder på mystisk vis

"Jorden er giftig", som ikke kun et ungt publikum kan gyse med til, foregår passende nok på et teater, hvor dramatikeren Michael er i færd med at sætte sit eget stykke, "Tvillinger", op. Det er inspireret af Michaels egen mørke fortid, som han forsøger at bearbejde gennem forestillingen. Under prøverne begynder hans liv dog at falde mere og mere fra hinanden, og han bliver overbevist om, at det er hans søster Martine, som er årsagen til det, selv om han ikke har set hende i mange år. Martine går selv til psykolog for at håndtere sit stigende temperament over for Michael.