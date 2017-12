Teater sluttede af med udsolgt forestilling

- Jeg siger altid, at livet leves bedst live, og det gælder også for børnene. Derfor har vi lavet et tilbud til børnehaver og skoler i Høje-Taastrup i sæsonen 2017/2018, så de kan få oplevelser inden for kulturens verden, der kan styrke deres videre udvikling og give dem gode oplevelser med deres venner. Jeg er utrolig stolt over, at vi inviterer alle børnehave- og skolebørn inden for i det nye teater og musikhus henover sæsonen, for kulturen er for alle, siger en stolt teaterleder Peter Mark Lundberg.