Se billedserie Alis Rasmussen, næstformand i Høje-Taastrup Teaterforening. PR-foto Foto: Fotograf Aasmul

Teater er kun ét af mange kulturtilbud

Taastrup - 29. april 2018 kl. 14:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teaterforeningerne i Danmark mærker i høj grad konkurrencen fra de mange andre kulturtilbud i disse år. Det gælder også Høje-Taastrup Teaterforening, som mærker, at medlemstallet er stagneret.

Der er flere og flere, der køber deres billetter fra gang til gang og knapt så mange, der bestiller til hele sæsonen. Og det, selvom der er en mærkbar rabat at hente for medlemmer, der ser fire eller flere forestillinger i en sæson.

Sæson 2017/18 synger på sidste vers. Og det er nu sæson 2018/19 offentliggøres.

Næstformand Alis Rasmussen fortæller, at man i Høje-Taastrup Teaterforening føler, at tiden er inde til at prøve noget nyt.

»De sidste 10 år har vi fået husstandsomdelt vores sæsonprogram i maj måned, men vi må konstatere, at det simpelthen bliver for dyrt, nu hvor Postnord ikke længere omdeler adresseløse forsendelser. Så i år vil vi sende brochuren ud til vore medlemmer i en adresseret kuvert, ligesom vi plejer og så ellers sørge for, at den er tilgængelig på rådhuset og bibliotekerne. Og selvfølgelig i kulturhusene og andre steder, hvor der færdes mange mennesker,« siger hun.

Alis Rasmussen opfordrer også alle, der kommer i en forening eller et lokalt samlingssted, til at komme forbi teatret og hente nogle eksemplarer af programmet for sæson 2018/19, så nogle flere kan deles om muligheden for at se professionelt turnéteater i Taastrup.

Selve programmet præsenteres ved et forårsarrangement i Taastrup Teater & Musikhus.

»Det er nu engang meget sjovere at bruge penge på teater end på porto. Så denne gang lancerer vi programmet i forbindelse med en ekstraforestilling den 6. maj,« fortæller Alis Rasmussen.

Høje-Taastrup Teaterforening har været så heldige at kunne overtale Mikkel Schrøder til at forlænge sin turné med en enkelt forestilling. »Klassebilledet«, som i denne sæson kun har spillet i nogle få teaterforeninger på Sjælland, kommer til Taastrup, og det bliver sidste chance for at nyde denne meget musikalske og voldsomt morsomme forestilling i denne omgang.

Mikkel Schrøder, som blandt andet er kendt fra satiregruppen »Den Nøgne Sandhed« har i samarbejde med Vendsyssel Teater lavet en forestilling om gensynet med 9.B, der gik ud af skolen i 1991 - og nu skal mødes til 25 års jubilæet.

Mikkel Schrøder blander minder og gensyn til en morsom og musikalsk cocktail sammen med musikerne Jeannette Bonde og Jacob Juul. Enhver klasse rummer et bredt udsnit af typer, skæbner og karakterer, og Mikkel Schrøders musikalske forestilling »Klassebilledet« er én stor, stærkt underholdende karikaturtegning af alle disse skæbner.

Han taler om dem, han synger om dem, og han har dem med på scenen og tegner nogen helt fantastiske humoristiske og kærlige portrætter af for eksempel Nina, der var fem år foran de andre piger og havde en kæreste på 25. Mogens, der egentlig ville ind i Jægerkorpset, men endte i Hjemmeværnet. Dennis, der den dag i dag skriver kontaktannoncer fra fængselscellen. Kamma, der endte i et fåreskind på Island, eller Allan, der må strikke for ikke at slå ihjel.

Med sjove tekster og ørehængende sange præsenterer Mikkel Schrøder sin helt egen showform, og hans skæve og underfundige tekstunivers, der leder tankerne hen på en blanding af »Det Brune Punktum« og Niels Hausgaard, er efter publikums mening noget ganske nyt og forfriskende. Det er i hvert fald sjovt og til tider poetisk, yderst charmerende og med hjertet på rette sted.

For bare 200 kroner får man denne aften den spritnye sæsonbrochure, lidt lækkert at spise og en dejlig forestilling at gå foråret i møde med. Der stilles ingen krav om medlemskab. Alle er velkomne til bare at nyde maden og forestillingen - og hvem ved, måske lader man sig alligevel friste til en tur i teatret i den nye sæson