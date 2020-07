Som "Naturfamilie" kan du for eksempel arrangere en tur ud at finde trækæmpen Teddy Venlig. Arkivfoto: Lisbeth Jansen

Tag andre familier med i naturen

Taastrup - 03. juli 2020 kl. 19:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du og din familie også vilde med at være ude i naturen?

Så er det nu endnu nemmere at finde andre med samme interesse.

Projektet »Naturfamilier« er nemlig nu udvidet fra at være et udendørs tilbud i 30 kommuner til at være muligt i 65 - heriblandt Høje-Taastrup Kommune.

Naturfamilier er et projekt hos Danmarks Naturfredningsforening, som vil gøre det nemmere for børnefamilier at finde tilbage til nærheden, kontakten og kendskabet til naturen. Det er gratis, og alle kan være med.

Ideen er, at man via dn.dk opretter sig som »naturfamilie« i sin kommune. Så kan man arrangere og invitere til ture i lokalområdet.

Det kræver ikke den store viden om friluftsliv for at kunne invitere andre med ud i naturen - men bare lyst til at komme ud sammen med andre børnefamilier. Det kan være at lave snobrød over bål, som store og små kan samles om, eller at gå en tur i skoven.

- Naturfamilier er et fællesskab, hvor der er plads til alle uanset alder og naturerfaring, forklarer Lene Gryning, der er projektleder for Naturfamilier.