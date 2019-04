Her er det Salamandersøen og byhaven i Nærhede. Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk Foto: Martin Håkan

Tæt på sø og byhave: Flere lejligheder og rækkehuse på vej

Taastrup - 29. april 2019

En ny aftale mellem ejendomsudvikleren Real Capital og byudviklingsselskabet NærHeden P/S giver Real Capital byggeret til at opføre 39 boliger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene.

Salamanderhusene opføres som 21 rækkehuse og 18 lejligheder. Boligerne skal opføres i tegl og træ og orienteres mod syd på en let skrånende grund. Projektet tager navn efter Salamandersøen, et beskyttet ynglested for vandsalamandere, som ligger lige syd for de kommende boliger.

Direktør i Real Capital Niels Kruse siger:

- Vi glæder os over nu at være en del af udviklingen i Nærheden og ser frem til at kunne tilbyde 39 kvalitetsboliger til købere, der ønsker en af de bedste og mest centrale placeringer i den nye bydel. Med dette projekt henvender vi os til alle købersegmenter lige fra små og store børnefamilier, den enlige, det unge par og til seniorparret, siger han.

Direktør i NærHeden P/S Ole Møller ser frem til de nye boliger i bydelen.

- Vi ser frem til samarbejdet med Real Capital om de næste faser. Salamanderhusene er et projekt med en god atmosfære og med mulighed for både privatliv og fællesskab. Natur og grønne områder er lige uden for døren og København er kun 18 minutter væk med tog. Alt i alt er Salamanderhusene et stærkt tilbud til familier, som gerne vil bo tæt på København, men samtidig ønsker at have direkte adgang til grønne områder.

Salamanderhusene kommer til salg som projektsalg. Rækkehusene opføres i to plan i størrelsen 121-125 m2. Lejlighederne opføres i 84-96 m2 og serviceres med elevatorer.

Rækkehusene får private haver og lejlighederne får enten et havestykke eller en stor altan. Dertil får beboerne adgang til et fælles grønt område og til et nyt p-hus, der skal anlægges på nabogrunden. Projektet er tegnet af KHR Arkitekter.

Salamanderhusene er endnu ikke til salg, men udbydes til salg hos Ejendomsmæglerfirmaet Hensrik. Hvis man ønsker at blive informeret på mail, når dette sker, er man velkommen til at skrive sig op hos ejendomsmægleren på info@hensrik.dk. Priserne for lejligheder kommer til at ligge på omkring 2,5 til 2,8 millioner kroner og for rækkehusene bliver priserne omkring 3,7 til 3,8 millioner kroner. Der er forventet byggestart i august eller september, og det forventes, at projektet er færdigt i november 2020.