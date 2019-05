Jette Sørensen (forrest) følte sig røvrendt efter mødet, hvor beboerne fik at vide, at mere af Taastrupgaard skal rives ned. Foto: Søren Schaadt Larsen

Taastrupgaardbeboer: Jeg føler mig røvrendt

Taastrup - 02. maj 2019 kl. 10:41 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal vi flytte? Kan vi blive boende? Usikkerheden om hvilke boliger den nye udviklingsplan rammer, betød, at følelserne hos flere beboere i salen i Taastrup Teater & Musikhus fik frit løb, da der tirsdag aften var informationsmøde om de nye planer:

- Jeg har boet her siden 1975, og jeg har altid været glad for at bo her. Men det er en meget stor mundfuld det her, for jeg er bange for, at det rammer det sted, jeg bor, når vi skal rive endnu mere ned, forklarede Jette Sørensen, mens en tåre krøb frem i øjenkrogen.

- Jeg føler mig røvrendt, sagde hun.

Jette Sørensen deltog, som mange andre i Taastrupgaard, i det udviklingsarbejde, som nu betyder, at 188 boliger er klar til at blive revet ned. Nu skal de så rive flere boliger ned i området, hvilket betyder at mange flere skal flytte ud af deres nuværende lejligheder - nogle måske for anden gang.

Hun ved egentligt godt, at det ikke var borgmesteren og repræsentanterne fra boligselskabet KAB, som har vedtaget den ghettopakke, som er skyld i, at der nu skal rives mere ned, men alligevel fik de et par hårde ord med på vejen af Jette Sørensen, da hun stillede spørgsmål i salen:

- Man reagerer måske lidt irrationelt, når det er ens hjem, det går ud over, forklarer hun.

Hun er ligesom mange andre beboere bange for, at nedrivningsplanerne ikke stopper efter denne omgang, men at de fortsætter.

En anden af de kritiske beboere i salen, Allan, som ikke har lyst til at stå frem med navn eller billede, var fortsat sur over, at de havde indgået en aftale om at forbedre området, som han nu mener er værdiløs, og han gav ikke meget for de ting, panelet fortalte beboerne.

- Det er floskler og luftkasteller, vi har hørt, forklarede han og mente fortsat, at det har været planen hele tiden, at endnu mere af Taastrupgaard skal væltes.

