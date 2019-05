Se billedserie Planerne i Taastrupgaard er omfattende, men man kan endnu ikke sige, hvilke nye boliger, der skal rives ned eller omdannes til ældre- eller ungdomsbolger. Her er et billede, hvor arkitekterne har leget med at skabe et åbent rum, hvor der på et tidspunkt har stået en boligblok. Foto: Tegnestuen Vandkunsten A/S for Boligselskabet AKB Taastrup v. KAB s.m.b.a.

Taastrupgaard: Usikkerhed om fremtid gør beboerne vrede

Taastrup - 01. maj 2019 kl. 15:36 Af Søren Schaadt Larsen

Frustrationerne var tydelige, da de nye udviklingsplaner for Taastrupgaard i aftes blev fremlagt i Taastrup Teater & Musikhus. De knapt 100 beboere fra Taastrupgaard, som var mødt op, kunne høre, at der nu skal fjernes endnu flere boliger i området, ligesom flere boliger bliver ommærket, så de bliver til ældre- og ungdomsboliger. Det betyder, at langt flere boliger skal rømmes, så områderne passer ind i de ghettoplaner, som regeringen vedtog i november.

For beboerne betyder det usikkerhed og frustrationer, at de nu igen skal »udvikle« området.

- Jeg er blevet flyttet i forbindelse med den sidste omgang, skal jeg flytte igen, spurgte en kvinde panelet, da spørgerunden gik i gang.

Beboerne fra Taastrupgaard blev enige om at fjerne otte boligblokke i 2016. De otte blokke står nu tomme og er klar til at blive revet ned. Det var et stort arbejde at blive enige dengang, og siden er beboerne i de 188 lejligheder blevet genhuset.

Men på mødet tirsdag aften fik beboerne at vide, at yderligere 50 boliger skal rives ned, ligesom 28 boliger bliver til ældreboliger, 17 bliver til ungdomsboliger, mens 34 lejligheder bliver lagt sammen til 17 større.

Intet konkret Endnu ved ingen, hvem der skal flyttes eller hvilke blokke, der skal fjernes i forbindelse med ghettoplanerne.

- Hvornår kan vi få at vide, hvem og hvor det rammer?, var et spørgsmål, som forståeligt gik igen mange gange, uden at beboerne kunne få andet svar på det, end at arbejdet fortsætter, når planerne er blevet godkendt i byrådet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Spørgsmålene var rettet mod Claus Bjørton, kundechef hos boligselskabet KAB, Lars Elmelund, administrerende direktør hos KAB, borgmester Michael Ziegler (K), og socialudvalgsformand Esat Sentürk (R) - de samme personer, som fremlagde planerne.

- Indtil videre er det bare rammerne for, hvad vi skal foretage os i Taastrupgaard. Hvad der konkret skal ske, og hvor vi skal rive ned og ommærke, det kan vi ikke sige endnu, forklarede Claus Bjørton.

Kommunen og boligforeningen skal inden 1. juni præsentere miniteriet for en plan for Taastrupgaard, der bliver betegnet som en såkaldt »hård ghetto«, og derfor har der været travlt.

- Skyd ikke budbringeren Beboerne i salen gik hårdt til panelet, og beskyldte flere gange borgmesteren for at have haft skjulte dagsordener, have løjet og misinformeret, da byrådet satte det første udviklingsprojekt i gang. Han havde derfor travlt med at fortælle, at de ikke kendte til ghettoplanerne, før de blev fremlagt af en masse ministre i foråret 2018.

- Vi kendte intet til ghettopakken, da vi satte det i gang dengang, forklarede Michael Ziegler. Han måtte også høre en del på, hvor elendig, beboerne mener, ghettopakken er:

- Dont shoot the messenger - skyd ikke budbringeren, måtte han sige, da det havde stået på længe nok.

Men en enkelt borger spurgte alligevel til kommunens boligpolitik, fordi det nu bliver sværere og sværere at finde en almen bolig i Høje-Taastrup:

- Hvor skal almindelige mennesker bo?, spurgte en dame og fik svaret, at der bliver bygget masser af nye boliger, også almene, forskellige steder i kommunen.

Ingen i lokalet var dog glade for at skulle i gang med udviklingsplanerne igen.

- Det var et stort projekt, da vi blev enige om at rive de andre blokke ned. Skal vi nu til at gentage det hele, spurgte en tydeligt frustreret mand fra salen.

KAB's administrerende direktør Lars Elmelund luftede også sin frustration over, at de nu har genoptaget udviklingsarbejdet, som egentligt var afsluttet.

- Det er noget rod og irriterende, at vi skal gøre det over to omgange, lød det.