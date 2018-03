Oguzcan Yüksel på 21 år fra boligområdet Taastrupgaard fik i 2015 ideen til at samle en gruppe unge og udvikle ansøgning og program til en ungdomsudveksling til Italien gennem ERASMUS+-programmet. Foto: Privat

Taastrupgaard: Unge i dialog om integration

Taastrup - 01. marts 2018 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge fra Taastrupgaard skaber dialog om integration på gymnasium.

10 unge fra Taastrupgaard har været i Italien for at sætte fokus på de udfordringer, der er for integrationen af anden-generations-minoriteter i EU.

Nu vil de dele deres erfaringer med andre unge.

Oguzcan Yüksel på 21 år fra boligområdet Taastrupgaard fik i 2015 ideen til at samle en gruppe unge og udvikle ansøgning og program til en ungdomsudveksling til Italien gennem ERASMUS+- programmet. Formålet med udvekslingen har været at skabe en interkulturel platform for at dele personlige fortællinger og erfaringer med integration i henholdsvis Danmark & Italien. Den sidste del af forankringen er en dialogworkshop med unge på N. Zahles Gymnasieskole om integration og statsborgerskab.

Fra Danmark til Italien

I august 2017 var de 10 unge i Italien, hvor de mødte 10 andre unge med forskellige etniske baggrunde.

De har blandt andet arbejdet med digital storytelling, hvor de har belyst personlige udfordringer med integration.

- Selvom jeg er født i Danmark og føler mig dansk, har jeg ikke dansk statsborgerskab, og den krævende ansøgningsproces har til tider gjort, at jeg har mistet håbet om at blive anerkendt som dansker, forklarer Oguzcan Yüksel.

De unge har i samarbejde med en medarbejder fra den boligsociale helhedsplan været med til at skrive ansøgning, rekruttere deltagere, varetage sociale medier, stå for logistisk planlægning af program og efterfølgende forankring af projektet.

Forandring sker gennem møder

De unge giver undervisningen i emner som integration og statsborgerskab et helt nyt perspektiv.

- Vi har selv lavet et projekt, hvor vi har besøgt den danske minoritet i Tyskland. Det at møde et andet menneske i øjenhøjde bryder mure ned og skaber forståelse, siger Camilla Morild Vincent Trolle, som er pædagogisk leder på N. Zahles, om de to workshops, der bliver afholdt nu på torsdag den 1. marts i to 1.G. klasser.

De unge fra Taastrupgaard ønsker at inspirere og udfordre debatten om danskhed og statsborgerskab.

- Vi ønsker at skabe forandring og plante en dybere viden og forståelse for de dilemmaer, vi kan opleve, når vi forsøger at inkludere os i det danske samfund. Og vi tror på, vi har størst mulighed for at skabe forandringer i mødet mellem mennesker og i vores tilfælde andre unge, forklarer Ishah Naureen, der er en af de unge deltagere i ungdomsudvekslingen.

Rollemodeller i boligområdet

Den boligsociale helhedsplan i Taastrupgaard har fokus på at fremme udviklingen af positive rollemodeller i boligområdet.

- At en gruppe unge herude løfter så vigtigt et emne og stiller personlige fortællinger til rådighed i mødet med andre unge i Italien og på N. Zahles Gymnasium er noget ganske særligt. Med det her projekt baner de unge vejen for integration og en dybere forståelse for hinandens forskelligheder, fortæller Sanne Lindsten, der er boligsocial ungekoordinator, og som har støttet de unge hele vejen og også var med gruppen i Italien i august 2017.