Taastrup-forfatter udgiver bog om det bedste danske fodboldlandshold

Debutbogen omhandler en periode i den danske fodboldhistorie der - af de fleste - for længst er glemt, men som fortjener at blive husket. For i epoken 1908-1920 var det danske landshold i den absolutte verdensklasse. Og det nationale mandskab opnåede ikke bare medaljer og succes, men også bred anerkendelse for at spille smukt, teknisk, offensivt og inspireret fodbold.

»Det gik op for mig, da jeg arbejdede med bogen, at man kan stadfæste det tidspunkt, hvor man begynder at spille »ordentligt fodbold« i Danmark ret nøjagtigt. København havde besøg af det meget stærke skotske amatørhold Queen's Park i 1898, og den måde som skotterne spillede på, med præcise korte afleveringer og alle mand i konstant bevægelse, var intet mindre end en åbenbaring for det danske fodboldfolk. Efterfølgende implementerede man »de skotske principper« som en helstøbt fodboldkultur i klubberne herhjemme - og på landsholdet. Danmark blev på få år en fodboldmæssig magtfaktor på internationalt plan,« siger Michael Kjærbøl.

»Vi er alt for dårlige i Danmark til at huske på historiens lærdom. De gamle helte går i glemmebogen, når deres stjerner på arenaen slukkes. Og det er trist og ufortjent. I andre lande kærer man sig langt mere om at holde minderne fra fortiden i live. I italiensk fodbold huskes stadig Harald Nielsen fra 1960'erne, og i England figurerer endnu i dag Nils Middelboe fra 1910'erne på Chelsea FC's hjemmeside, hvor hans billede kroner en slags wall of fame med nøglespillere fra Londonklubbens glorværdige historie. Nogle gange kan fortiden ligefrem benyttes til at vise mulige veje for fremtiden. Selv om fortiden kan synes fjern. Jeg tror at der er mange danske landsholdsfans der ønsker at se vort landshold spille positivt og kreativt fodbold ved det kommende verdensmesterskab. Ligesom det er nødvendigt for talentudviklingen i Danmark, at klubberne tør satse på teknisk og konstruktiv fodbold,« siger forfatteren.