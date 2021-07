Se billedserie Hele familien på tur på Aarø i en golfvogn. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Taastrup-familie på den næste ø på turen: Smuk solnedgang og en overraskelse

Taastrup - 12. juli 2021 kl. 11:34 Af Marc Nybro ANkerstjerne Kontakt redaktionen

Først en lille afrunding på fredag aften på Hjortø.

Den sidste færge til og fra Hjortø sejlede klokken 17.30.

Vi vidste, at det andet shelter var blevet booket. Så vi regnede med, at de kom med den færge afgang.

Ganske rigtigt kom der tre unge fyre til pladsen. Men de skulle dog sove i telt. Lidt efter kom to ældre herrer med våddragt og hilste pænt godaften. De var sejlet i kajak fra Tåsinge til Hjortø.

De skulle sove i shelter, og de var meget positive omkring stedet og pladsen.

Vi kom hurtig i snak og fik en øl med dem. Thomas og Jesper hedder de. To brødre, som tog på sådan en tur hvert år. De skulle til Drejø dagen efter, de var også på øhop. Bare i kajak. Super fine fyre.

Marcs sommerferie 32-årige Marc Nybro Ankerstjerne, hans hustru Malene og datteren Melina, der bor i Høje-Taastrup Kommune, tager igen i år på sommerferie rundt i Danmark.



Turen begynder på Lolland, kommer blandt andet forbi småøer i det Sydfynske Øhav, til Rømø, Tarm og Thy. Derudover går turen blandt andet også til Endelave, Munkebjerg og Givskud Zoo.



Som sidste år beretter Marc fra deres rundtur på www.sn.dk/taastrup



Følg Marc, Malene og Melinas sommerferie rundt i Danmark på www.sn.dk/taastrup i uge 27, 28 og 29, hvor Marc Nybro Ankerstjerne vil skrive om familiens oplevelser.



På de sociale medier kan man følge Marc på hans eget hashtag #danmarkrundtmednybro

Vi spiste aftensmad, som bare var frysetørret mad. Det var første gang, jeg smagte det, og det smagte ganske fint.

Vi snakkede med Thomas og Jesper, imens Melina legede. Hun havde en fest over at have en hel ø, hun kunne lege på. Thomas havde pandekager med, og Melina var så heldig, hun fik en af ham.

Klokken 22.00 gik vi i posen, da det begyndte og regne.

Dag 7: Afgang fra Hjortø Hele natten var der blæst og regn. Meget regn!

Vinden stod ind mod vores shelter, og det samme gjorde regnen. Heldigvis kom regnen ikke helt ind, så det blev en tør, men luftig nat.

Malene havde sovet så godt, og det var første gang i et shelter. Melina havde sovet mellem os, og var faldet af sit liggeunderlag. Men hun havde sovet godt, sagde hun.

Jeg lavede en hurtig morgenmad på mit gasblus, så vi kunne pakke sammen.

Vi skulle af sted klokken 9. Vi fik pakket, ryddet op og sagt farvel til Thomas og Jesper.

Naturama er pengene værd Det blæste en del, så der var bølger på vandet. Malene er ikke så glad for at sejle. Men hun klarede det fint. Det vippede også nogle gange. Sejlturen tog en time - med den samme båd, som vi blev hentet af på Skarø.

Vi havde besluttet os for, at tage i Naturama når vi kom tilbage til Svendborg.

Naturama er et sted hvor man ser dyr fra Danmark. Oprindelige dyr, invasive arter og uddøde arter. I stueplan er det landdyr, i kælderen er det vanddyr, og på første sal er det flyvende dyr.

Det er virkelig spændende, og pengene værd synes vi.

Vi lærte en del. Vidste du, at huskatten er en invasiv art?

Det lærte vi nemlig. Fordi den spiser små fugle, mus mm., så den er med til at ødelægge eller udrydde arter.

Melina synes også, at det var sjovt. For der var nemlig også små ting og opgaver.

Næste ø: Aarø Da vi havde været på Naturama i næsten to timer, skulle vi videre til næste sted.

Vi købte lidt frokost, drikke og snacks ind til turen, og Malene skulle lige corona-testes.

Jeg ville gerne tage turen uden om motorvejen, så det gjorde vi. Det var en smuk tur, og vejret gik fra gråvejr til solskin. Vi talte om, hvor heldige vi var med vejret. Sidste år havde vi ikke over 20 grader og meget regn. Indtil nu, har vi kun haft en dag under 25 grader og en dag med regn. Artiklen fortsætter efter billedet.

Det blev også til et besøg på naturlegepladsen på Aarø. Den var Melina vild med. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Vi skulle lige have et lille stop i Fredericia, hvor vi skulle hente varer igen i en »Bilka to go«, og så var det videre mod Aarø, en lille ø ud for Haderslev. Der tog vi motorvejen, hvor der var en del biler på. Men vi havde læst, at det var store »byttedag«, som de sagde, hvor mange tager i sommerhus, rundt i landet.

Hele turen fra Svendborg til Aarø tog cirka tre timer, da meget af vejen ikke var motorvej, og vi lige skulle til Fredericia.

Overfarten fra Årøsund til Aarø tog cirka 6-7 minutter, så vi blev bare i bilen turen derover. Vi bor 1 minuts kørsel fra havnen af.

Stedet, vi har lejet, er en lejlighed ovenpå et værksted eller skur. Det er et fint sted. Her er et soveværelse, opholdsrum med tekøkken, toilet med bad og en terrasse. Det er lige hvad vi skal bruge, de næste to dage.

Vi var lidt trætte efter en hård dag med besøg på Naturama, sejltur og kørsel til nyt sted.

Efter aftensmaden, som var en rugbrødsmad, gik vi en lille tur, og gik ellers i seng klokken 21.

Dag 8: En afslappende dag Efter nogle dage med meget frisk luft og mange indtryk, havde vi brug for en rolig dag. Som du har kunnet læse, har der været gang i den, og vi har oplevet meget. Men i et fint tempo.

Vi sov længe, helt til klokken 8, og havde en dejlig rolig morgen.

Vi spiste morgenmad, gik ned og badede, og spillede på Nintendo Switch, og så på iPad eller telefon.

Det var lidt rart med lidt »ferie« i ferien. Det skal der også være plads til.

Vi gik også ned for enden af vejen, hvor der er en gård, som sælger grøntsager. Der købte vi 500 gram ærter, en bakke jordbær, et løg, 200 gram kirsebær, en agurk og salat - alt det fik vi for 97 kroner.

Besøg af svigermor og svigerfar Vi slappede af indtil klokken 15 cirka, for der kom svigermor og svigerfar ind med færgen.

Vi havde aftalt, at de skulle komme til os, så vi kunne følges til Rømø.

Svigermor havde lavet kage, så vi fik lige et stykke kage, inden vi skulle ud og se Aarø.

Vi gik en tur på Aarø Bryg, som er et lille bryggeri. Et rigtig hyggeligt sted med et lille fint gårdmiljø og med et fint udvalg af øl.

Svigerfar og jeg fik en stor fadøl, svigermor og Malene fik en lille hver, og Melina fik en æblemost.

Øllet smagte også ganske udmærket.

Efter vi havde drukket øllet, ville Melina lege på legeplads. Så svigerfar og jeg, gik på vingård. Ja, der er en vingård på Aarø!

Vi fik lov lige og smage en hvidvin, som vi så købte til senere på aften. En rigtig dejlig vin.

Overraskelse til svigerforældrene Vi gik efter besøget på vingården ned til havnen, hvor vi havde en overraskelse til svigerforældrene.

Vi skulle køre golfvogn. De synes, at det var en sjov idé, så den var de friske på. Artiklen fortsætter efter billedet.

Smuk solnedgang sidste aften på Aarø. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Vi kørte rundt på øen, og så den på en anden måde.

Den kører ikke hurtigt, så selv som fører, kan man nå at se ting. Det var virkelig en sjov oplevelse.

Vi så campingpladsen, vinmarkerne, kirken, som vi lige gik ind i og den smukke natur.

En hyggelig aften Efter en time i golfvognen, rundt på øen, skulle der laves aftensmad. Den lavede Malene, så svigermor legede med Melina, og svigerfar og jeg fik en øl.

Efter aftensmaden ville vi bade, og vandet var virkelig dejligt.

Da vi havde været i vandet, gik vi op på terrassen og fik os lidt ærter og jordbær.

Melina fik lov til at være lidt længere oppe, og bedstemor fik lov til at putte hende.

Vi voksne hyggede os med lokal hvidvin på terrassen med en smuk aften, og smuk solnedgang.

Vi gik til køjs omkring klokken 22.30.

Rømø er næste stop, hvor vi er i to dage.



Dette er fjerde del af serien.

