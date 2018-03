Taastrup FC vil tilbage på sejrskurs

- Det er ingen hemmelighed, at vi har en svær opgave foran os, med at sikre overlevelse i Danmarksserien, da vi sluttede næst sidst i rækken, i efteråret. Men med tilførsel af nye, dygtige spillere til truppen, kombineret med indførslen af ny spillestil, som i træningskampene har vist sig at "give pote", har vi selvtilliden og troen på, at det nok skal lykkes. Der er i hvert tilfælde ingen tvivl om at både spillere og træner/lederteamet vil give alt de har, for at vi meget snart kan tale om placering i rækken frem for overlevelse, lyder fra staben bag klubben.