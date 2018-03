Taastrup FC er stærkt på trænerfronten, når det gælder målmandstræningen.

Taastrup FC styrker målmandstræningen

Taastrup - 20. marts 2018

Taastrup FC fortsætter med at styrke udviklingen af egne talenter.

Klubben råder over fem målmandstrænere, der sammenlagt har mere end 100 års erfaring som målmand.

- Målmanden har en meget speciel position på banen. Man skal læse spillet og have hurtige reaktioner, besidde et mentalt mod og rumme lederevner, så man kan dirigere og kommunikere med sit forsvar. Så det er mange ting for én spiller, siger Jacob Arnbjerg, der er medlem af Sportsligt Udvalg i Taastrup FC og fortsætter:

- Vi er rigtig stolte af at have en tidligere irakisk landsholdsmålmand i front for vores målmandstrænerteam og fire andre målmandstrænere med erfaring fra 1. division til seriefodbold.

Taastrup FC's målmandstrænerteam træner ugentligt ungdomsspillerne fra pige- og drengeårgangene U8 - U16. Desuden arrangerer klubben i løbet af foråret en målmandscamp, hvor Taastrup FC's målmænd i en hel weekend træner intensivt med fysisk, reaktion og spilforståelse, og i forbindelse med DBU's Fodbold Skole vil der være tilbud om målmandstræning i hele uge 31.

- Det er klart, at vi skyder brystkassen frem, når vi taler om målmandstræning. At Taastrup FC rummer så stærke frivillige kræfter på det område gør, at vi står i en helt unik position i forhold til udvikling af målmænd, fortæller Jacob Arnbjerg.

Går man med en målmand i maven, er man mere end velkommen i Taastrup FC. Der er plads til alle, men man skal være forberedt på kamp om pladserne. Tilmelding til DBU's fodboldskole foregår via DBU's hjemmeside.