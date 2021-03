Tårnhøjt udsigtspunkt og minde

Et af de markante vartegn af ældre dato i Taastrup er det gamle vandtårn på Gasværksvej - en af stikvejene til Taastrup Hovedgade.

Det er snart 113 år siden, at vandtårnet blev bygget - tårnets fødselsdag plejer at blive markeret i september. Det er en del år siden, at tårnet har været i brug som vandtårn, men i efterhånden mange år har det i stedet været et skattet udsigtspunkt og udflugtsmål for byens mennesker. Når corona ellers tillader, er tårnet i sommerhalvåret åbent for publikum på udvalgte dage og ved bestilte rundvisninger. Der er en usædvanlig god udsigt øverst oppe, særligt på skyfri dage.