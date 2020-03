TIK Donor tapper stadig blod- men vent, hvis du er i risikozonen

Gregers Holse afgav i december sin portion nummer 100 som bloddonor. Og selvom coronavirus netop nu hærger, så er der fortsat brug for bloddonorernes indsats. Foto: Privat

Taastrup - 14. marts 2020

Selvom store dele af Danmark netop nu er lukket ned på grund af coronaudbruddet, så har blodbankerne stadig brug for blod.

Derfor lyder der nu en kraftig opfordring fra TIK Donor, som har tapning i Taastrup Idræts Center tirsdag den 17. marts klokken 14.30-19.00.

- Donorblod er stadig rigtig vigtigt, og der er fortsat for behov for blod. Derfor opfordrer vi alle vores donorer til at blive tappet, hvis de er raske, lyder det fra Carsten Petersen fra TIK Donor.

Tager forholdsregler Tapningen vil som altid foregå i Taastrup Idræts Center, der ekstraordinært åbner en stor sal til tapningen. Idrætscentret er ellers lukket ned på grund af de nye anbefalinger i forbindelse med corona, og der bliver da også foretaget en række forholdsregler.

- Der vil være 20 tappesteder, som bliver spredt over hele den store sal, så man ikke kommer til at være i nærkontakt med hinanden. Vi håber på, at der vil møde omkring 200 donorer op, men vi regner ikke med, at de vil møde op på samme tid, og vi vil sikre, at der ikke er mere end 100 personer samlet, som er anbefalingen, understreger Carsten Petersen.

Grundet coronavirusudbrud i flere lande har TIK Donor dog indført ekstra rejsekarantæner, der gælder for alle fuldblods- og plasmadonorer.

Så hvis man inden for de sidste fire uger har rejst i lande med karantæne, har været syg eller været i kontakt med en person, der er smittet med coronavirus, skal man ikke møde op til tapning. Så skal man i stedet kontakte blodbanken og få en ny tid.

Ser en fremgang Carsten Petersen fortæller, at TIK Donor ved sidste tapning i december tappede 209 portioner blod, så man var meget tæt på rekorden, der lyder på 219 portioner.

- Så vi ser måske en fremgang, og at flere og flere unge igen begynder at melde sig under fanerne, dels via forældre der hiver dem med til tapning, samt unge der selv dukker op igen. Samtidig er det nu blevet muligt igen at tappe selvom man modtager blodtryksmedicin eller kolesterolnedsættende medicin. Alderen er nedsat til 17 år såfremt man har underskrift fra værge, og samtidig er alderen også sat op til 70 år, lyder det fra Carsten Petersen.

Ved sidste tapning afgav to faste donorer deres portion nummer 100, nemlig Thomas Jørn Friis-Nielsen og Gregers Holse.