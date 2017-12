Syv kandidater til handicappris: - I har ydet en unik indsats

Alle de nominerede til årets handicappris fik en lille gave ved gårsdagens festligheder. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 09. december 2017

Der var i alt kommet syv indstillinger til Handicapprisen 2017, og alle syv blev fremhævet af socialudvalgsformand Laurids Christensen (K), som fredag stod for overrækkelsen af årets handicappris.

- I har ydet en særlig og helt unik indsats, som andre har fået øje på. Vi fejrer jer alle i dag, sagde han i sin tale til de nominerede.

Årets modtager af handicapprisen er Kirsten Pedersen, der er fysioterapeut på Solgården, et dagtilbud for voksne med udviklingshæmning og psykiske lidelser.

De øvrige indstillede til prisen var:

Erik Petersen, formand for LEV i Høje-Taastrup-kredsen samt medlem af Handicaprådet. Erik Petersen er indstillet til prisen for sit arbejde for børn og unge med handicap, hvor han har været bisidder for forældre. Han arbejder for at »ændre på den tilgang, kommunen har til borgeren« og har »altid været der for os forældre«, lød det i indstillingen.

Heidi, Iben, Kaj og Sabrina, hjemmevejledere tilknyttet Ungeværestedet i Høje-Taastrup Kommune. Ungeværestedet støtter unge og ensomme, som oplever ensomhed og isolation. I Ungeværestedet får unge gennem projektet Shared Care adgang til at deltage i det lokale foreningsliv gennem fritidspas. De fire nominerede yder ifølge indstillingen en indsats ud over det sædvanlige, og de har fået mange kreative ideer til, hvordan de unge kan støttes.

Jane Svendsen, leder af botilbuddet Porsehaven og Cirklen for borgere med psykiske lidelser. Hun var nomineret for sin »ukuelige optimisme og tro på de unge mennesker« og for et engagement ud over det sædvanlige. Og hun formår at få sine medarbejdere med, lød det i indstillingen.

Charlotte Slot, sognepræst tilknyttet Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter, som med særlige tiltag og nye initiativer giver glæde hos beboere og borgere i nærområdet. Hun bruger tid på arrangementer og særlige besøg hos borgere med særlige behov, og kan de ikke komme til hende, henter hun dem, står der i indstillingen.

Mette Phillipsberg Jepsen, projektleder for Shared Care-projektet om fritidspas til unge psykisk sårbare borgere. Hun har været en afgørende faktor for, at det har kunnet lykkes indtil videre at få tildelt op mod 30 fritidspas til unge sårbare borgere i Høje-Taastrup Kommune, står der i indstillingen, hvor hun også kaldes en »ildsjæl, som brænder for arbejdet«.

Leutrim Gashi, afdelingsleder i Silvan i City2, er nomineret for at have hjulpet en borger med særlige behov til at få et skånejob i Silvan. Han har udvist »indsigt og forståelse for borgerens udfordringer« og har formået at »inddrage borgeren i et positivt samspil med øvrige kollegaer«, lød indstillingen.