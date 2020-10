Se billedserie - Som ejere behøver vi ikke bare at acceptere, at vores ældre kat eller hund får det dårligere. Med et sundhedstjek kan vi bedre opdage i tide, om der er noget galt med dyret, siger dyrlæge Flemming Reindel. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Sygdomme hos ældre hunde og katte kan forebygges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygdomme hos ældre hunde og katte kan forebygges

Taastrup - 23. oktober 2020 kl. 17:53 Kontakt redaktionen

Høje-Taastrup: Byens Dyreklinik i Taastrup tilbyder et gratis sundhedstjek af hunde og katte fra seksårsalderen og opefter. Det kan sikre bedre trivsel og en sund alderdom for familiens kæledyr.

Slidgigt, dårlige tænder og forskellige typer af kræftsygdomme er eksempler på lidelser, der rammer ældre hunde og katte.

Når en hund eller kat rammer seksårsalderen, kan helbredet begynde at svigte. Det giver dårlig trivsel og manglende livskvalitet. Til gengæld kan mange af de aldersbetingede problemer med svigtende helbred forebygges.

- Den almindelige nedslidning af kroppen hos hunde og katte begynder typisk, når de bliver seks-syv år. Her bliver de mere udsat for sygdomme. De kan dog ikke fortælle på samme måde som mennesker, at de har ondt eller lider, men man kan sagtens fange deres signaler i tide, forebygge og begrænse sygdommen i at udvikle sig. På den måde kan dyret få en sundere alderdom, siger seniordyrlæge Flemming Reindel, klinikleder på Byens Dyreklinik i Taastrup.

Gratis seniortjek

For at sikre familiens kæledyr en bedre tid som senior, tilbyder Byens Dyreklinik i Taastrup et gratis seniortjek i perioden fra mandag 26. oktober til og med fredag 6. november. Det sker ved at man bestiller en tid hos Byens Dyreklinik i Taastrup i en af de to uger efter først til mølle-princippet.

En dyrlæge undersøger hunden eller katten for en lang række symptomer, der viser, om dyret er velfungerende og har et godt helbred, eller om der vil være behov for mere dybdegående undersøgelser og eventuel behandling.

- I dag er en hund eller kat en integreret del af familien, og vi vil kun dyrene det bedste. Derfor behøver vi som ejere heller ikke bare at acceptere, at vores ældre kat eller hund får det dårligere. Med et sundhedstjek kan vi bedre opdage i tide, om der er noget galt med dyret, og om det er noget, som kræver yderligere undersøgelser," siger seniordyrlæge Flemming Reindel.

Fra snude til hale

I undersøgelsen kigger dyrlægen blandt andet efter tandsten og betændt tandkød, samtidig med at hjertet tjekkes, og om der er tegn på gigt i bevægsapparatet. Desuden undersøges for aldersrelaterede lidelser i øjne ligesom det ydre øre inspekseres.

På samme måde som for mennesker følger skavanker og svigtende helbred også med alderen hos hunde og katte. Nogle symptomer er lette at se, mens andre er sværere at få øje på. Generelt er det en god idé at være opmærksom på en ændret adfærd hos dyret. Det kan være træthed, manglende appetit, ekstra tørst og dårlig ånde.

En række af de lidelser, som ældre hunde og katte får, skyldes gigt, problemer med tænderne og risiko for infektioner og kræfttumorer. Desuden er overvægt et problem, der går igen hos et stort antal hunde og katte.

relaterede artikler