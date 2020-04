Det kan blive en udfordring, hvis mange medarbejdere i de genåbnede skoler og institutioner i Høje-Taastrup bliver ramt af sygdom, og så kan man risikere at nedlukke nogle tilbud igen. Foto: Jesper From

Sygdom kan risikere at lukke skoler og dagtilbud igen

For kravene til større afstand, opdelte klasser og grupper betyder, at der skal bruges mere personale.

- Hvis vi får mange syge, kan vi være nødsaget til at lukke delvist ned. Hvis bare fem procent af for eksempel 1000 medarbejdere bliver syge, hvilket ikke er unormalt, så kan risikere at skulle lukke noget ned igen, for vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Så vil vi hellere lukke ned end lukke op, siger Flemming Ellingsen, der centerchef i Institutions- og skolecentret