Swing Cats underholder i Taastrup

Det er Taastrup Jazzklub, der står for arrangementet, der varer fra klokken 19.30-22.30. Entreen koster 50 kroner for medlemmer, mens prisen for gæster uden medlemsskab er 80 kroner.

Der er også mulighed for at deltage i spisning forud for koncerten. For 150 kroner kan man bestille en Swing Cat gryde serveret med kartofler og salat samt en citronfromage til dessert. Menuen kan også fås som vegetarret. For medlemmer koster deltagelse i spisning samt koncerten 200 kroner, mens prisen for personer uden medlemsskab er 230 kroner. Hvis man ikke er så sulten, men gerne vil deltage i spisning kan man bestille tre håndmadder for 60 kroner. Madbestilling skal ske på taastrup.jazzklub@gmail.com eller på telefon 2274 8041. Tilmeldingen til spisning skal ske senest 9. april.