16-årige Schastine Tabor deltager i uge 27 ved EM i svømning for juniorer. Her er det et billede, taget i forbindelse med et interview i 2019. Foto: Peter Andersen

Svømmetalent deltager ved EM

Sidste år skulle der også være afholdt EM for juniorer, men som så meget andet blev det stævne aflyst på grund af corona-pandemien. Det var ellers et stort mål for Schastine Tabor, fortalte hun et i interview med avisen i efteråret 2019.

Her fortalte hun også, at hun drømmer endnu større.

- Jeg drømmer om at komme til OL og svømme internationale mesterskaber. Jeg håber, det sker, og jeg føler, at jeg har viljen til at kæmpe for det. Min træner tror også på mig, men vi kigger slet ikke så langt frem. Lige nu er sæsonmålet at komme til EM for juniorer næste sommer, sagde hun dengang Schastine Tabor.