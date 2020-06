Man kan igen komme i vandet i Fløng og Taastrup svømmehaller, men legeredskaberne må man selv have med. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Svømmehallerne er åbne igen - men der er flere begrænsninger

Taastrup - 12. juni 2020 kl. 11:22 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det igen muligt for alle at komme i vandet i svømmehallerne i Høje-Taastrup Kommune, som slog dørene op for offentligheden den 11. juni.

Der er dog en lang række særlige begrænsninger i kølvandet på corona-restriktionerne. Der vil eksempelvis ikke være nogen fælles rekvisitter og legetøj, og der er begrænsninger på, hvor mange personer der må være ad gangen i omklædningsrum, baderum, sauna og varmtvandsbassin. Det betyder at der kan opstå ventetider.

I Taastrup Svømmehal vil gæster få anvist et skab, som de skal bruge, så der er altså ikke frit valg.

Foreningsgæster kan ikke benytte garderobeskabe, men kan medbringe en stor taske, så man kan tage sine sager med ind i hallen.

I Fløng Svømmehal er det ikke muligt for nogen at benytte garderobeskabe, så her opfordres man også til at tage en stor taske med, så man kan have sine ting med ind i hallen.

Brugere med periodekort (års- eller månedskort) kan som følge af Covid-19 lukningen få periodekortet forlænget. Kontakt svømmehallen for nærmere information.

Lav risiko for smitte Sundhedsstyrelsen oplyser, at svømmehallens/saunaens varme og fugtige miljø ikke har nogen betydning for virussmitte.

Svømmehallerne oplyser endvidere, at risikoen for smitte med coronavirus gennem vand ifølge WHO er lav, hvis man overholder det gængse regelsæt for klor på 1 mg. pr. liter vand - og det gør de lokale svømmehaller.