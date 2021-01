Svindlede på nettet: Politiet fandt narko i dybfryseren

Han blev nemlig afsløret i at besidde 2,2 kilo amfetamin, og det har nu kostet ham en dom på fire og et halvt års fængsel.

Det gik helt galt for en 49-årig mand fra Taastrup, da Vestegnens Politi begyndte at efterforske mod ham for at svindle på internettet med et stjålet kreditkort.

Det var under efterforskningen af den 49-åriges økonomiske svindel, at politifolk i november 2020 tog af sted til den 49-årige mands bopæl i Taastrup for at ransage.

Her fandt betjentene fra Vestegnens Politi imidlertid beviser for en væsentlig alvorligere straffesag, da ikke mindre end 2,2 kg amfetamin dukkede op i dybfryseren.

Den mistænkte svindler og ejer af fryseren, den 49-årige mand, meldte sig til politiet nogle dage senere, vedstod sig kendskabet til amfetaminen og blev varetægtsfængslet den 16. november.

Mandag den 11. januar idømte Retten i Glostrup ham fire et halvt års ubetinget fængsel for at besidde de 2,2 kg narkotika med henblik videreoverdragelse.

Dommen inkluderede - som det hele startede med -også en straf for bedrageri, fordi han havde bestilt varer på internettet tre gange og betalt med et stjålet kreditkort.

Den 49-årige tilstod, modtog dommen og blev overført til afsoning.