Svar på ghettospørgsmål: Huslejestigninger og ventelister

Enkelte kommentarer på vores artikler om udviklingsplanerne om Taastrupgård, handler om huslejen. Beboerne er bange for at den stiger. Hos Boligselskabet KAB, kan de heller ikke afvise, at lejen bliver højere på et tidspunkt:

- Ventelisterne til alle Boligselskabet AKB's afdelinger er lange. KAB administrerer AKB's venteliste, og vi er vidne til en stor stigning i søgningen til afdelingerne. Det er vi naturligvis glade for. Det viser, at Høje-Taastrup Kommune er et attraktivt sted at bo for helt almindelige mennesker. Men medaljen har en bagside, for vi har ikke boliger nok til de mange, som ønsker at flytte hertil, og som betaler for at stå på vores ventelister. Ghettolovgivningen gør problemet helt akut. Der er behov for nye lejeboliger i byen, hvis vi og andre boligselskaber skal følge med efterspørgslen, siger Claus Bjørton. Han bekræfter at, der står mere end 10.000 på venteliste til Taastrupgård, samt at ventelisterne er generelt meget lange.