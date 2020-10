Salling Group, der står bag blandt andet Netto, Føtex og Bilka, overtager ved årsskiftet et 14.000 kvadratmeter stort lager i Høje Taastrup Transportcenter. Det bliver blandt andet fyldt med brød og boller. Foto: PR

Supermarkeds-gigant rykker kæmpe lager til transportcenter

Taastrup - 28. oktober 2020
Af Stina Felby Egerup

Når sjællænderne fra næste år hiver brødposen ned af hylden i Netto eller Føtex, så kan den meget vel have været en tur forbi Høje-Taastrup først.

Som led i en langsigtet og bæredygtig strategi har Salling Group nemlig lejet 14.000 kvadratmeter lager i Høje Taastrup Transportcenter, som de flytter ind i den 1. januar 2021.

Fra det store nye lager skal Salling Group fremover selv varetage distributionen af blandt andet brødvarer.

Hos Salling Group er der flere årsager til, at de nu vælger selv at håndtere distributionen, fortæller Nicolai Gradman, der er logistikdirektør i Salling Group:

- Vi har store ambitioner på klimaets vegne, og vi arbejder aktivt på fremme klimavenlig transport. Ved at tilrettelægge vores logistisk, så der køres færrest mulige kilometer og sendes færrest mulige lastbiler ud til vores mange butikker, kan vi opnå en stor klimagevinst, og derfor samler vi nu vores transport af brød, siger hun.

Salling Group flytter ind i M7s ejendom i Høje Taastrup Transport Center og overtager dermed en stor del af DSV's tidligere lejemål.

Rammer Kohberg-ansatte

Flytningen har dog konsekvenser for en anden stor lokal virksomhed, nemlig Kohberg Bakery Group. Tidligere på måneden oplyste virksomheden, at den måtte fyre omkring 100 ansatte blandt lager- og logistikpersonalet, heraf 48 ansatte i bageriet i Taastrup. Det skyldtes netop, at Kohberg Bakery Group ikke længere selv skal stå for lager og transport af brød til Salling Groups butikker.

- Vi er naturligvis kede af, at Salling Groups beslutning kommer til at berøre så mange af vores medarbejdere, og lige nu er vores fokus på at sikre så mange arbejdspladser som muligt. Desværre kommer vi ikke uden om, at vi skal sige farvel til gode folk, sagde administrerende direktør i Kohberg Bakery Group, René Normann Christensen.

Det er forventningen, at alle berørte medarbejdere i Taastrup senest med udgangen af oktober vil have vished om deres fremtid hos Kohberg.

Lager- og logistikaftalen med Salling Group er opsagt per 1. maj 2021.

Men Salling Group er ikke den eneste virksomhed, der har lavet den form for manøvre. Hos Colliers, som har formidlet udlejningen i Høje Taastrup Transportcenter til Salling Group, oplever man i høj grad efterspørgsel på effektive lager- og logistikenheder:

- Vi ser en generel tendens, hvor virksomheder ønsker at optimere deres lagerfaciliteter og flytter til mere optimale lokationer, uanset om der er tale om større eller mindre virksomheder, siger erhvervsmægler Tina Iburg, som har formidlet udlejningen i samarbejde med Hans Holmann fra Colliers' afdeling i Vejle.

Der er sket en mindre stigning af ledige lokaler inden for industri og logistik, så tomgangsprocenten i 3. kvartal 2020 er 4,2 procent i forhold til 2. kvartals 3,1 procent.

- På trods af en stigning er tomgangsprocenten fortsat historisk lav. Stigningen ser vi som et udtryk for, at der i det seneste kvartal er kommet få store udlejninger på mellem 20.000 og 30.000 m² til leje, hvilket naturligt vil påvirke markedet. Vi oplever fortsat god aktivitet på alle sager både store som små, og forventer således, at vi i løbet af de kommende måneder vil se flere både store og små udlejninger, siger Tina Iburg.