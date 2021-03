Supermarked donerer overskudsmad til Blå Kors' beboere

Påskehelligdagene er en helt særlig tid for nødhjælpsorganisationen Blå Kors. De oplever i stigende grad flere trængte danskere, som har brug for en ekstra håndsrækning i højtiderne.

- Både vores brugere og vores frivillige er tit økonomisk udfordret og sætter virkelig stor pris på disse dage med overskydende mad inden helligdagene. Det giver dem en mulighed for at få lidt forkælelse, som der ikke plejer at være plads til i økonomien. Det er en fornøjelse at se deres ydmyghed og glæde, når de har afhentet maden. Det gør virkelig en forskel i deres liv, og de føler sig meget forkælet. Vi takker mange gange Lidl for at give dem den mulighed, siger Pia Palmer, som er køkkenleder på behandlingscentret.