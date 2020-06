Sunset Boulevard genåbner ikke i storcenter

- Vi evaluerer løbende på vores netværk af restauranter for at sikre, at vi har de rigtige placeringer og bedste fysiske forudsætninger for at lykkes med vores koncept. I den forbindelse har vi i lang tid overvejet mulighederne for restauranten i City2, som vi nu desværre har besluttet at lukke, siger Jens Broch.